МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года" за его заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий", сообщается на сайте издания.

"К концу ноября совокупная прибыль акционеров Microsoft за почти шесть лет его нахождения на посту превысила 1 триллион долларов. Сравните это с тем, когда он только стал третьим в истории Microsoft генеральным директором, и компания-разработчик ПО выглядела так, будто она, возможно, двигается к тому, чтобы стать бесполезной с точки зрения технологий", — пишет издание. Газета подчеркивает, что Наделла "вернул Microsoft обратно на вершину компаний, работающих в сфере технологий, не вызвав возмущения и беспокойства, которое возбуждают другие главы технологических компаний".

Как отмечает газета, одним из показателей успеха Наделлы в 2019 году было то, "насколько редко его компания появлялась в заголовках газет". "Сосредоточившись на продаже технологий бизнесу, а не потребителям, компания в большей степени не афиширует свою деятельность, хотя все же выходит на потребителей через поисковую систему Bing, сервисы электронной почты, игровую консоль Xbox и адаптированные версии компьютерного ПО".

Наделла был назначен генеральным директором Microsoft в 2014 году, заменив на этом посту Стива Балмера. До этого он занимал должность руководителя бизнес-подразделения и "облачных" сервисов компании. Как отмечает издание, за 2019 год в связи с растущей уверенностью на бирже относительно перспектив Microsoft акции компании выросли в цене на 50%. Это привело к тому, что капитализация компании превысила один триллион долларов.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.