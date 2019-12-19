МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Сбербанк купил у Газпромбанка и госкорпорации "Ростех" 36% в совладельце Mail.ru Group "МФ Технологии", получит одно место в совете директоров интернет-холдинга, на которое номинирован первый зампред банка Лев Хасис, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк в ноябре подписал юридически обязывающие документы по приобретению 35% акций в "МФ-Технологии" у Газпромбанка и 1% акций компании у "Ростеха" за 11,3 миллиарда рублей. "МФ-Технологии" контролируют 58,3% голосов в Mail.ru Group.

"Сбербанк закрыл сделку по приобретению 36% в "МФ Технологии" у Газпромбанка и госкорпорации "Ростех" и стал равноправным партнером в компании", — сказано в пресс-релизе.

После закрытия сделки акционерный состав "МФ Технологии" выглядит следующим образом: "Мегафон" — 45%, Сбербанк — 36%, "Ростех" — 10%, USM Holdings — 9%.

"Сбербанк получит одно место в совете директоров Mail.ru Group, на которое номинирован Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка", — отмечает банк.