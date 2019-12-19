МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка еды, такси и каршеринга, говорится в сообщении сторон. Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group

"Mail.ru Group и Сбербанк завершили формирование партнерства в сфере цифровых технологий для рынка продовольствия и транспортных решений. СП получит от Сбербанка и Mail.ru Group около 47 миллиардов рублей инвестиций на момент закрытия. В случае достижения KPI (до ноября 2020 года — ред.) будут произведены дополнительные вложения — до 17,6 миллиарда рублей", — отмечают стороны, добавляя, что также в платформу будут внесены комплементарные сервисы в сфере транспорта, доставки продуктов питания, заказа и доставки готовой еды.

Так, банк и холдинг договорились консолидировать 100% платформы для ресторанного рынка SberFood, в результате чего текущие партнеры Сбербанка по SberFood – Rambler Group и фонд GHP – получат миноритарные доли в Delivery Club. Доля СП в Delivery Club составит до 98,1%.

Доля СП в "Ситимобил" в результате реструктуризации и инвестиций составит до 95% к концу первого квартала 2020 года. Миноритарными акционерами "Ситимобил" остаются "Мегафон" и основатель сервиса Арам Аракелян, уточняется в пресс-релизе.

Кроме того, стороны внесут в СП сервис каршеринга YouDrive, свои доли в DC Daily, Performance Group, "СберМаркет" и другие комплементарные активы. "Стороны договорились, что совместное предприятие станет единственной точкой развития соответствующих сервисов для каждой из компаний", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что Сбербанк и Mail.ru Group, как ранее и планировалось, получили равные доли в СП, также до 10% долей будет выделено в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников новой компании. При этом стороны по-прежнему не исключают возможности привлечения дополнительных партнеров для развития платформы в будущем.

СП ВОЗГЛАВИТ ДОБРОДЕЕВ

Глава компании Mail.ru Group Борис Добродеев займет место председателя совета директоров СП Сбербанка и Mail.ru Group.

"Стороны договорились, что должность председателя совета директоров совместного предприятия предполагает ежегодную ротацию: первым председателем совета директоров будет избран Борис Добродеев, через год его сменит представитель Сбербанка", — отмечается в релизе.

Также от Mail.ru Group в совет директоров СП войдут первый заместитель гендиректора Group Владимир Габриелян и вице-президент Анна Артамонова.

Представителями Сбербанка в совете директоров СП будут первый зампред правления банка Лев Хасис, зампред правления Светлана Кирсанова, старший вице-президент, директор по развитию экосистемы Андрей Ванин.

В ноябре Добродеев говорил, что в совет директоров СП войдут по три представителя от Сбербанка и Mail.ru Group, а также один независимый директор.