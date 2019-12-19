МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Компания PepsiCo по итогам акселератора Российской венчурной компании (РВК) GenerationS отобрала 8 стартапов в области персонализированного контента и обработки больших массивов данных (big data), говорится в сообщении РВК.

Отбор проектов на базе технологий больших данных в области FMCG (товары повседневного спроса) был запущен в октябре, его проводили лаборатория TechLab by PepsiCo, занимающаяся изучением, тестированием и внедрением новых технологий в бизнес PepsiCo, и GenerationS. В акселераторе могли принять участие проекты, у которых уже есть готовое решение и был осуществлен хотя бы один пилотный проект с корпоративным заказчиком. Поиск стартапов шел по всей России и в странах СНГ.

"Заявки на участие в программе подали более 90 стартапов из России, Польши, Казахстана, Беларуси и других стран. Из них 19 стартапов смогли представить свои решения экспертам PepsiCo на очном demo day. По итогам очного отбора эксперты PepsiCo выбрали 8 проектов для сотрудничества", — говорится в сообщении РВК.

Среди отобранных проектов такие, как: First data, Samplomat, EPICA, Konnektu, Raspberry RU, WeAR, RetailXR и Yoloco.

"Стартапы, с которыми мы познакомились на demo day впечатлили своими решениями, а высокий уровень их подготовки к презентации оставил приятное впечатление. Мы искали решения, которые смогут найти бизнес-заказчиков в нашей компании, и очень рады, что нашли так много свежих идей. Надеемся, что самые успешные проекты после пилотных запусков в России получится масштабировать и на другие рынки присутствия PepsiCo", — отметила руководитель лаборатории TechLab Александра Сухарева.

Стартап-акселератор GenerationS проводится РВК с 2013 года. На сегодняшний день инфраструктура акселератора включает более 15 тысяч стартапов из 30 стран, 400 корпоративных и экосистемных партнеров.