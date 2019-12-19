МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои стали отмечаться в четверг. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Великобритании, Чехии, Ираке, Турции, Греции, Болгарии, Грузии.

Отмечается, что около 61% пользователей Google жалуются на проблемы с входом в учетную запись, 38% — на проблемы с поиском.