МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Личные данные свыше 267 миллионов пользователей социальной сети Facebook найдены в открытом доступе, пишет британская исследовательская компания Comparitech, а также исследователь по вопросам кибербезопасности Боб Дьяченко.

Как стало известно, большая часть данных пользователей популярной во всем мире соцсети принадлежит жителям США.

По мнению экспертов, доступ к такой информации мог получить любой человек. Использовать такие данные злоумышленники могли с целью рассылки спама и фишинговых атак.

Как отметил Дьяченко, базу данных впервые удалось увидеть в открытом доступе в сети интернет 4 декабря. В настоящее время она уже недоступна, но информация могла быть скопирована.

"Мы изучаем этот вопрос, но считаем, что это, скорее всего, информация, полученная до изменений, которые ввел Facebook в последние несколько лет, чтобы лучше защищать персональные данные", — прокомментировал ситуацию представитель Facebook изданию Business Insider.