МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Данные пользователей соцсети Facebook могли утечь в интернет из базы стороннего приложения, собирающего основную информацию о человеке, например, даже из приложения фонарика, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Ранее в четверг британский сайт Comparitech, специализирующийся на вопросах компьютерной безопасности, сообщил, что база данных, содержащая информацию о более чем 267 миллионах пользователей Facebook, в течение недели была доступна для скачивания на одном из хакерских форумов. Данные пользователей, в основном жителей США, включали в себя их идентификатор, номера телефонов и полные имена. Эта информация может быть использована для массовых рассылок смс-спама и фишинговых кампаний.

"Очень похоже, что это база какого-то приложения, в которое, к примеру, авторизовывались через Facebook, чем слив из самого Facebook. Это может быть даже приложение фонарика", — сказал эксперт.

"Для полномасштабного применения злоумышленники взяли бы больше данных. А так есть только, имя, фамилия, сотовый номер, почта и еще несколько малоприменимых параметров. Российским пользователям переживать не стоит, большая часть базы пользователей была из Соединенных Штатов", — добавил Щельцин.