ПАРИЖ, 20 дек — ПРАЙМ. Французский регулятор по вопросам конкуренции (Autorite de la Concurrence) оштрафовал компанию Google на 150 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковой рекламы.

"Google злоупотребил доминирующим положением, которое он имеет на рынке поисковой рекламы, приняв непрозрачные и трудные для понимания правила работы своей рекламной платформы Google Ads и применяя их в несправедливой и случайной манере", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

В связи с этим французский антимонопольный орган наложил штраф в размере 150 миллионов евро на компанию, предписав Google уточнить написание правил работы платформы Google Ads, а также порядок прекращения работы аккаунтов.