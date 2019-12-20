МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Акционеры "Яндекса" на внеочередном собрании в пятницу одобрили изменение структуры корпоративного управления, предполагающее создание Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), который получит "золотую акцию" и будет принимать участие в ряде ключевых решений, говорится в сообщении интернет-компании.

"Яндекс" 18 ноября объявил о планах по изменению структуры управления, назвав новую концепцию "золотой акцией 2.0". Одной из причин, побудивших компанию к такому шагу, назывались потенциальные изменения в законотворческой и нормативно-правовой среде. В июле депутат Антон Горелкин внес законопроект, предполагающий, что владеть значимым для информационной инфраструктуры РФ ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней должна быть ограничена 20%. К таким компаниям относится, в том числе, "Яндекс".

Создаваемый Фонд общественных интересов будет выдвигать двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и будет участвовать в принятии решений по ряду вопросов, имея по ним право вето: согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, согласование передачи существенной интеллектуальной собственности, согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран, если таковые будут.

При этом фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности "Яндекса". В то же время в исключительных случаях фонд будет иметь право временно заменить руководителя российского "Яндекса".

"Яндекс" планирует внести изменения в структуру корпоративного управления, включая создание Фонда, до апреля 2020 года.

В сообщении "Яндекса" в пятницу говорится также, что акционеры избрали неисполнительными членами совета директоров компании директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова и гендиректора "ВТБ Капитала" Алексея Яковицкого, которые будут представлять новый фонд с "золотой акцией".

"В связи с предложенной реструктуризацией Алексей Комиссаров и Алексей Яковицкий были назначены неисполнительными членами совета директоров на сроки, заканчивающиеся годовым общим собранием, которое состоится в 2023 году", — говорится в релизе.