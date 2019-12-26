МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Сотовый оператор "Мегафон" начал рассылать абонентам сообщения о повышении тарифов с 13 января, об этом пишут пользователи в соцсетях, такое сообщение получил и корреспондент РИА Новости.

"Мы действительно пересмотрели условия ряда архивных тарифов с учетом роста потребления услуг абонентами. Изменения коснулись небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам. При этом абонент до 13 января, когда изменения вступят в силу, может как бесплатно подключить дополнительную опцию на свой выбор (например, включить в пакет больше минут, sms или интернета), так и изменить тариф на актуальный, который больше соответствует его потребностям", — прокомментировали в пресс-службе "Мегафона".

Ранее сообщения о повышении тарифов с 16 января начал рассылать абонентам "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"). В пресс-службе компании тогда комментировали, что вынуждены повысить стоимость архивных тарифных планов в связи с затратами на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры.

В МТС воздержались от комментариев о том, планирует ли компания также повысить тарифы в 2020 году. В Tele2 пока также не ответили на запрос РИА Новости.

Вместе с тем, как ранее сообщало аналитическое агентство Content Review, операторы в течение 2020 года будут неизбежно повышать тарифы на свои услуги – это обусловлено, в том числе, затратами на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете. По прогнозу Content Review, в 2020 году услуги мобильной связи в РФ могут подорожать на 17-18%. Аналитики полагают, что подорожание будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов: минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, а тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее.