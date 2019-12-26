МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. ООО "Рамблер Интернет Холдинг" (Rambler Group) подало иск в Мосгорсуд к "Матч ТВ" с требованием прекратить распространение его контента — фрагментов видеоряда матчей Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ), сообщил РИА Новости руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович, слова которого передала пресс-служба медиахолдинга.

"Rambler Group уже подала в Мосгорсуд исковое заявление в отношении "Матч ТВ", в котором мы потребовали лишь прекращения распространения незаконного контента – отдельных фрагментов видеоряда матчей АПЛ. Дата первого заседания пока не назначена", — сказал Гершкович.