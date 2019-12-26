МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. "Дочка" МТС — Mobile TeleSystems B.V. — приобрела у АФК "Система" (крупнейший акционер МТС) 4,5% уставного капитала МТС Банка за 1,4 миллиарда рублей, увеличив свою долю в банке до 99,7%, говорится в сообщениях МТС и АФК.

"В результате сделки АФК "Система" полностью вышла из состава акционеров МТС Банка, а доля владения МТС увеличилась до 99,7% (с учетом принадлежащих МГТС 0,2% — ред.) уставного капитала МТС Банка", — говорится в сообщениях.

Как отмечается в сообщении МТС, сделка одобрена советом директоров МТС 19 декабря 2019 года.

"Консолидация МТС Банка комплементарна обновленной стратегии МТС, которая ориентирована на построение вокруг клиента продуктовой экосистемы сервисов. Финтех и мобильный банкинг – важнейшая составляющая экосистемы. Консолидация позволит нам ускорить вывод на рынок новых продуктов и направлена на дальнейший рост проникновения финансовых услуг среди клиентов МТС", — сказали РИА Новости в пресс-службе МТС.