МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Китайская телекоммуникационная компания Huawei по итогам 2019 года прогнозирует рост выручки на 18%, до 850 миллиардов юаней (121,72 миллиарда долларов), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление председателя совета директоров Huawei Эрика Сю (Eric Xu).

Данные цифры говорят о замедление темпов роста выручки китайской компании — по итогам 2018 год рост показателя составлял 19,5%. В то же время, по оценкам председателя совета директоров Huawei, компания поставила 240 миллионов смартфонов в текущем году, что на 20% превышает показатель 2018 года.

Сю прогнозирует, что 2020 год будет трудным для компании, и вряд ли удастся добиться такого быстрого роста бизнеса, как в первой половине 2019 года. "Внешняя обстановка усложняется как никогда, и давление на мировую экономику усилилось", — сказал он.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в перечне компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов. Так, в ноябре США в очередной раз продлили на три месяца разрешение американским компаниям на бизнес с Huawei.