МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Компания "Мегафон Ритейл" ("дочка" оператора "Мегафон") учредила ООО "Цифровые девайсы", его совладельцами являются бывшие топ-менеджеры "Магнита", следует из данных системы "БИР-Аналитик".

"Цифровые девайсы" была учреждена в Москве 30 декабря 2019 года. Основной вид деятельности компании — розничная торговля телекоммуникационным оборудованием, включая мобильные телефоны, в специализированных магазинах. Гендиректором "Цифровых девайсов" является Андрей Огурцов.

"Мегафон Ритейл" владеет 85% компании, еще по 7,5% принадлежит бывшим топ-менеджерам "Магнита" — Хачатуру Помбухчану и Илье Саттарову. Помбухчан не стал комментировать РИА Новости создание компании.

Помбухчан и Саттаров — соратники основателя "Магнита" Сергея Галицкого. Так, Помбухчан долгое время занимал должность финансового директора ритейлера. Когда в начале 2018 года Галицкий продал почти всю свою долю в "Магните" банку ВТБ и ушел с поста гендиректора ритейлера, Помбухчан на некоторое время (с февраля по июнь 2018 года) возглавил "Магнит".

Саттаров также входил в руководство розничной сети, курируя вопросы логистики, развития и персонала. Он покинул "Магнит" в конце 2018 года. В марте 2019 года Помбухчан и Саттаров пришли в группу "Дело": Саттаров занял пост гендиректора УК "Дело", Помбухчан — исполнительного директора управляющей компании. Однако в июне источники в отрасли сообщили РИА Новости, что Саттаров и Помбухчан покинули группу.