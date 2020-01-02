МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. "МаксимаТелеком", оператор сети Wi-Fi в транспорте, совместно с индийскими компаниями обеспечил запуск высокоскоростной сети Wi-Fi в поездах метрополитена Дели, говорится в сообщении российской компании.

Российская компания выступила ключевым консультантом проекта, генподрядчиком и поставщиком технологий по организации и монетизации бесплатного Wi-Fi в поездах метро, отмечается в сообщении. Строительство и пуско-наладку сети осуществил консорциум индийских компаний, в числе которых партнер "МаксимаТелеком" – Techno Sat Comm.

"Сейчас бесплатный высокоскоростной Wi-Fi доступен пассажирам Оранжевой линии, которая соединяет Аэропорт им. Индиры Ганди и центр Дели. Ежедневный пассажиропоток этой линии метро превышает 80 тысяч человек. Следующими сегментами, где появится Wi-Fi в поездах, станут Синяя и Желтая линии, которые обеспечивают более 50% ежедневного пассажиропотока", — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что сеть в подвижном составе делийского метро построена по технологии, использованной в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга. В тоннелях установлены базовые станции, которые соединяются с базовыми станциями на головных вагонах поезда. Внутри поезда организована локальная сеть Wi-Fi из точек доступа в каждом вагоне. Каждый поезд подключен к сети на средней скорости более 100 Мбит/с.

В 2018 году в рамках Петербургского международного экономического форума "МаксимаТелеком" и Techno Sat Comm заключили соглашение о стратегическом партнерстве по созданию публичной сети Wi-Fi в метро Дели. В декабре 2018 года "МаксимаТелеком" развернула сеть на 57 станциях делийского метро. Одновременно было подписано соглашение о дальнейшем участии компании в создании сети Wi-Fi в поездах метро.

"МаксимаТелеком" в настоящее время является оператором Wi-Fi в московском и петербургском метрополитенах, наземном городском транспорте Москвы, поездах "Аэроэкспресс", пригородных электричках и в 18 региональных аэропортах. Также компания стала единым оператором городского Wi-Fi в Москве. Контролирующими акционерами являются структуры Сергея Асланяна и Алеко Крихели.