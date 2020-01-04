МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность выводов ФАС РФ, признавшей компанию "Вымпелком" (бренд "Билайн") нарушителем закона о защите конкуренции, поскольку она предоставляла компаниям с государственным участием более выгодные тарифы на СМС-рассылки по сравнению с частниками.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, суд первой инстанции отклонил заявление "Вымпелкома", требовавшего признать недействительными решение и предписание ФАС от 6 июня 2019 года. Другие подробности не сообщаются, так как разбирательство проходило в закрытом режиме.

В середине мая ФАС обвинила Tele2, МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" в нарушении антимонопольного законодательства, так как операторы предоставляли компаниям с госучастием более выгодные, чем частным контрагентам, условия тарифов СМС-рассылок.

В частности, речь идет о нарушениях при осуществлении банками информационных, сервисных и транзакционных рассылок СМС-сообщений, поясняла ФАС. В сообщении службы говорилось, что разница могла достигать до 10 раз, и компании с госдолей могли платить в несколько раз меньше, чем частные. По мнению ФАС, такое обстоятельство создает дискриминационные условия. Служба предписала устранить нарушения закона о защите конкуренции.

Кроме того, ФАС заявила, что Tele2, МТС и "Вымпелком" устанавливали монопольно высокие цены на свои рассылки, при этом "Вымпелком" отменил возможность транслитерации текста СМС с кириллицы на латиницу, что привело к удорожанию стоимости рассылки вдвое. Антимонопольные дела были возбуждены в августе 2018 года по жалобе Национального совета финансового рынка.

Операторы "большой четверки" оспорили акты ФАС в суде. На данный момент первой инстанцией не рассмотрено только заявление Tele2. В двух других делах арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление "Мегафона", но отклонил требование МТС. Решение первой инстанции о незаконности актов ФАС в отношении "Мегафона" уже поддержал и апелляционный суд, в октябре оно вступило в законную силу. Причины противоречивых решений не известны, так как дела слушались в закрытом режиме и принятые судебные акты не публикуются.

В "Мегафоне" ранее заявили РИА Новости, что операторы связи не занимают доминирующего положения, оказывая услуги СМС-информирования, и эта позиция неоднократно была подтверждена в ходе рассмотрения аналогичного спора судами всех инстанций вплоть до Верховного. В МТС также отмечали, что СМС-рассылки уже не являются единственным каналом информирования – у заказчиков есть несколько способов оповещения, среди которых push-уведомления, мобильные приложения, мессенджеры, электронная почта.