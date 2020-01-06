МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Telegram не будет ни контролировать свою блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), ни берет на себя обязательств поддерживать её или создавать приложения, говорится в сообщении компании.

Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке этой платформы c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых раунда в феврале и марте компания привлекла 1,7 миллиарда долларов примерно от 200 инвесторов — по 850 миллионов долларов в рамках каждого раунда.

"Мы создаем децентрализованную платформу для всех. После запуска Telegram не будет обязан поддерживать платформу или создавать какие-либо приложения для нее. Возможно, мы никогда и не будем. Telegram не будет контролировать TON. Код TON всегда будет открытым и общедоступным. После запуска Telegram займет ту же позицию, что и любая другая сторона в отношении TON и не будет иметь никакого контроля, каких-либо уникальных прав внутри или какой-либо ответственности за управление TON", — говорится в сообщении.

Telegram также напомнил, что пока никто не может приобретать или продавать токены Gram, а все подобные предложения фальшивы. "Во-первых, нам стало известно, что некоторые веб-сайты предлагают Gram. Эти сайты иногда называют предложения "предварительными продажами токенов", а некоторые притворяются, что связаны с Telegram. Как мы уже неоднократно предупреждали, это не официальные веб-сайты Telegram, они не имеют никакого отношения к Telegram и никакие Gram еще никому не выдавались", — подчёркивается в сообщении.

"Ни Telegram, ни какие-либо из ее филиалов не участвуют в публичных продажах или предварительных продажах Gram. Напротив, TON, на котором будут работать Gram, все еще находится на стадии бета-тестирования. Gram будут созданы и доступны для покупки только после запуска TON", — пояснила компания, также уточнив, что она или её отдельные сотрудники могут, но не берут на себя обязательств хранить любые токены проекта после его запуска, но не будут принимать участие в каких-либо голосованиях в его рамках.

"Вам не стоит ожидать какой-либо прибыли в связи с вашей покупкой или наличием у вас Gram, и Telegram не дает никаких обещаний, что вы будете получать какую-либо прибыль. Gram предназначены для обмена информацией между пользователями в экосистеме TON. Gram — не инвестиционный продукт, и у вас не должно быть никаких ожиданий относительно будущей прибыли или прибыли от покупки, продажи или владения Gram", — также отмечается в сообщении.