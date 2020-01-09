МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. "Яндекс" изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По словам одного из них, MVNO "Яндекса" будет работать на сети Tele2. Другой собеседник утверждает, что сеть Tele2 станет базовой, но абоненты "Яндекса" смогут переключаться между операторами — с остальными еще идут переговоры.

Тарифы нового оператора будут интегрированы с подпиской "Яндекс.Плюс", абоненты могут получить безлимитный доступ к музыке и кино на сервисах компании, уточняет один из источников. По его словам, для дистрибуции рассматривается модель доставки сим-карт курьерами, в том числе через "Яндекс.Лавку".

При этом в "Яндексе" газете заявили, что планов по запуску MVNO у компании нет. В то же время собеседник издания, близкий к компании, подтверждает, что "Яндекс" ведет переговоры с операторами связи по различным проектам, поясняя, что конкретных договоренностей по MVNO еще нет. В Tele2 отказались от комментариев.