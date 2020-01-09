МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Вице-президент, директор дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка Евгений Колбин назначен гендиректором облачного провайдера банка — SberCloud, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Сбербанк сообщает о назначении Евгения Колбина, вице-президента, директора дивизиона "Цифровой корпоративный банк", генеральным директором (СЕО) SberCloud — рыночной компании, предоставляющей облачную платформу экосистемы Сбербанк для задач госсектора, крупнейшего, среднего и малого бизнеса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за пять лет работы в Сбербанке Колбин вместе с командой создал новый интернет-банк для юрлиц, принял непосредственное участие в создании линейки продуктов дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов и развитии экосистемы небанковских сервисов Сбербанк Бизнес Онлайн.

"Михаил Лобоцкий, который ранее присоединился к SberCloud в роли управляющего директора, продолжит работу в компании в должности заместителя генерального директора и будет курировать стратегию компании по работе с рынком, продуктовое портфолио и взаимодействие с заказчиками", — добавляется в сообщении.

Исполнять обязанности директора дивизиона "Цифровой корпоративный банк" будет управляющий директор Анна Лоевская, которая присоединилась к команде банка в 2015 году. Блоки "Технологии", "Корпоративно-инвестиционный бизнес" и дирекция по развитию экосистемы (SberX) будут совместно курировать развитие бизнеса SberCloud.