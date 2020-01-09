МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Американская венчурная компания Insight Partners приобрела швейцарского разработчика решений для резервного копирования и управления данными в облаке Veeam за 5 миллиардов долларов, говорится в сообщении IT-компании.

Компания Veeam была основана в 2006 году российскими предпринимателями Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым.

"Insight Partners приобретает швейцарского лидера по управлению облачными данными Veeam, стоимость сделки оценивается примерно в 5 миллиардов долларов", — говорится в релизе.

Сделка, как ожидается, будет закрыта в первом квартале 2020 года. В рамках соглашения Veeam станет американской компанией с офисом в США. Главой компании (CEO) станет Уильям Ларджент (William H. Largent), ранее занимавший пост исполнительного вице-президента. После закрытия сделки сооснователи Андрей Баронов и Ратмир Тимашев покинут совет директоров Veeam, их места займут управляющие директора Insight Partners Райан Хинкль (Ryan Hinkle) и Росс Девор (Ross Devor).

Компания Veeam занимается разработкой решений для резервного копирования и управления данными в облаке. За последний год компания выпустила ряд специализированных продуктов, в том числе для Amazon Web Services (AWS), Microsoft Office 365 v4. Штаб-квартира компании находится в городе Бар, Швейцария.

Американская венчурная и частная инвестиционная компания Insight Partners основана в 1995 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, США. Она инвестировала в общей сложности в более чем 300 компаний по всему миру.