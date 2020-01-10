МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. МТС не объединяет свои билетные сервисы, а созданное ООО "МТС Энтертейнтмент" будет управлять проектами в сфере развлечений, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского сотового оператора.

Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на источники, что МТС объединит билетные сервисы Ponominalu и Ticketland под управлением новой структуры "МТС Entertainment". Будут ли дальше существовать бренды Ponominalu и Ticketland, пока не решено, сказал источник газеты.

В МТС опровергли информацию об объединении сервисов.

"МТС не объединяет свои билетные сервисы и не планирует этого. Структура "МТС Энтертейнтмент" была создана для технического управления проектами МТС в сфере развлечений", — сказали в пресс-службе сотового оператора.

"Об объединении билетных сервисов речи не идет: оба сервиса сохранят свою самостоятельность, свою культуру и специфику", — подчеркнули в МТС.