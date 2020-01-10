МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Рекомендации Роспотребнадзора по безопасному использованию мобильного телефона не включают в себя вопросы цифровой гигиены, которые действительно актуальны на сегодняшний день, заявила РИА Новости руководитель образовательных программ международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-IB Анастасия Баринова.

Ранее в пятницу Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как безопасно пользоваться мобильным телефоном, чтобы минимизировать потенциальный вред для здоровья. Так, разговор по телефону не должен длиться более 2 минут, минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Держать трубку нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально, так как затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния.

Кроме того, по мнению ведомства, очки с металлической оправой при разговоре рекомендуется снимать, так как наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности воздействия электромагнитного поля на пользователя. Также не рекомендуется класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна.

Эксперт Group-IB выразила удивление, что среди рекомендаций не нашлось места вопросам информационной безопасности и цифровой гигиены.

"Про то, что не надо носить телефон в кармане или держать трубку на расстоянии от уха, мы слышим, наверно, с 2000-годов. Странно, что нет рекомендаций по информационной безопасности. Объяснить ребенку, что опасно выкладывать в интернет персональную информацию, нужно не отвечать хейтерам, регулярно обновлять операционную систему на смартфоне, использовать сложные пароли, не загружать приложения из подозрительных источников и не переходить по подозрительным ссылкам, ограничивать доступ приложений к контактам, фото и т.д. — сейчас это для детей актуально как никогда", — заявила Баринова.