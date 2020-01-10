МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. LG Electronics и Luxoft, a DXC Technology Company объявили о намерении организовать совместное предприятие по разработке и развитию платформы webOS Auto для ее дальнейшего использования в различного рода устройствах, сообщается в официальном релизе LG.

"Новое предприятие будет базироваться в Калифорнии, и, как ожидается, начнет работу в первом квартале 2020 года, когда будет объявлено руководство", — также отмечается в сообщении.

Совместное предприятие позволит компаниям развивать и продвигать устройства для оснащения цифровым оборудованием автомобили, устанавливая системы развлечений для пассажиров на заднем сидении, а также кабин самолетов, которые будут работать на платформе webOS Auto. Платформа будет включать в себя все необходимые компоненты, такие как обработка мультимедиа, возможность управления несколькими мониторами, подключение к интернету, а также гарантирует безопасность. Кроме того, система будет использоваться в smart-телевизорах LG.

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.

Luxoft — международный разработчик программного обеспечения и IT-услуг, дочерняя компания российского IT-холдинга IBS Group. Был основан в 2000 году, в 2013 году провел первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Штат компании составляет около 13 тысяч человек. В июне 2019 год был куплен американской IT-компанией DXC Technology.