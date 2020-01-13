МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. "Ростелеком" закрыл сделку приобретения через свою дочернюю структуру, ООО "Центр хранения данных" (ЦХД), 100% одного из крупнейших операторов дата-центров в стране — ООО "ДатаЛайн" (бренд DataLine), говорится в сообщении "Ростелекома".

Совет директоров "Ростелекома" одобрил приобретение DataLine в конце ноября. Сумма не уточнялась, но предполагалось, что оператор в этих целях предоставит ЦХД заем на сумму не более 21 миллиарда рублей на год под 8,25% годовых.

"Данное приобретение значительно усиливает конкурентные позиции ГК "Ростелеком", гарантируя безусловное лидерство в перспективном и растущем двузначными темпами сегменте услуг облачных решений и создания масштабных инфраструктурно-продуктовых экосистем, расширяя спектр и гибкость предлагаемых сервисов в этом направлении", — приводятся в сообщении слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.

Среди преимуществ покупки DataLine "Ростелеком" ранее отмечал высокие темпы роста бизнеса: среднегодовой темп роста выручки за последние четыре года составил более 20%. Кроме того, оператор ожидает усиления своих конкурентных позиций в корпоративном сегменте за счет увеличения клиентской базы, отличной от собственной.

Так, это приобретение должно увеличить общую мощность коммерческих дата-центров группы "Ростелеком" до 11,5 тысячи стойко-мест, что обеспечит существенную долю на рынке коммерческих центров обработки данных (ЦОДов), который, по данным "IKS Консалтинг", по состоянию на конец прошлого года оценивался примерно в 42 тысячи стойко-мест.

Также по оценке "ТМТ Консалтинга" общий объем российского рынка коммерческих ЦОДов за 2018 год составил около 26,4 миллиарда рублей, увеличившись на 13% по сравнению с 2017 годом, а количество стойко-мест достигло 38,8 тысячи (рост на 10,2%).