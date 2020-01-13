МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Специалисты антивирусной компании ESET нашли в WhatsApp мошенническую схему, в которой используется бренд Adidas. При ее помощи мошенники пытаются получить персональные данные пользователей мессенджера, сообщает ESET.

Злоумышленники распространяли в мессенджере сообщения от имени Adidas о том, что компания якобы празднует юбилей и дарит футболки и обувь.

"Adidas дарит 5300 пар обуви и 2700 футболок в честь празднования юбилея!". В сообщении отмечается, что, по замыслу мошенников, пользователи для получения подарков пользователей должны перейти по ссылке.

"На первый взгляд, объявление кажется правдоподобным: такой крупный бренд может позволить себе провести похожую акцию. Но при внимательном анализе легко обнаружить признаки фишинга. Так, ссылка в сообщении поддельная и не ведет на официальный сайт компании Adidas, несмотря на то, что содержит наименование бренда. Кроме того, в объявлении используется старый логотип Adidas", — отмечают эксперты ESET.

По их данным, переходя по ссылке из объявления, пользователь попадает на страницу с опросом. После его прохождения появляется уведомление об обработке ответов. Затем для получения подарков пользователю предлагается разослать сообщение о конкурсе 20 контактам — так, фишинговая кампания продолжает разрастаться, сообщают в антивирусной компании.

"ESET рекомендует с осторожностью относиться к любым сообщениям о скидках, распродажах, акциях и т.д., поскольку с их помощью мошенникам удается заполучить персональные данные пользователей. Защитить свои данные и финансы от мошенников можно с помощью комплексных антивирусных решений с функцией защиты онлайн-платежей и модулем "Антифишинг", — отмечают эксперты.