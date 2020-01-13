МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) не поступало жалоб на повышение тарифов сотовых операторов, сообщил РИА Новости заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.

"Жалоб в ФАС России на повышение тарифов не поступало. Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен", — сказал он.

Ранее стало известно, что сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января, соответствующие сообщения начали поступать абонентам в конце декабря.

В пресс-службе "Мегафона" пояснили, что компания пересмотрела условия ряда архивных тарифов с учетом роста потребления услуг абонентами. Изменения коснулись небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам. В свою очередь в "Вымпелкоме" сообщили, что вынуждены повысить стоимость архивных тарифных планов в связи с затратами на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры.

В МТС воздержались от комментариев о том, планирует ли компания также повысить тарифы в 2020 году. В Tele2 пока не ответили на запрос РИА Новости.