МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ до конца января подготовит проект постановления правительства о предустановке отечественного программного обеспечения на определенные виды техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Президент РФ Владимир Путин в начале декабря подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. При этом перечни конкретных товаров, а также программ и порядок их установки должно будет определять правительство.

"Проект постановления правительства Российской Федерации, устанавливающий в том числе порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, разрабатывается в настоящее время ФАС совместно с Минкомсвязи и Роспотребнадзором с участием всех заинтересованных организаций рынка IT. Текст проекта документа будет размещён для общественного обсуждения в установленном порядке до конца января", — сообщили в ведомстве.

В конце прошлого года ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором попросила продлить для ФАС срок разработки подзаконных актов с одного месяца до шести, так как, по мнению ассоциации, антимонопольное ведомство "на сегодняшний день не обладает в полной степени всей указанной информацией".