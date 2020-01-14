МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Американская платежная система Visa Inc. приобретает за 5,3 миллиарда долларов стартап Plaid, позволяющий привязывать банковские счета к мобильным приложениям, говорится в релизе Visa.

"Visa Inc. сегодня объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении Plaid, сети, которая позволяет людям легко и безопасно привязать их финансовые счета к приложениям, которые они используют для управления своей финансовой жизнью. Visa суммарно выплатит 5,3 миллиарда долларов за покупку Plaid", — говорится в сообщении.

Plaid позволяет привязать банковские счета к ряду приложений, в том числе Acorns, Betterment, Chime, Transferwise и Venmo.

Visa отмечает, что покупка не окажет влияния на объявленную ранее программу buy back или выплату дивидендов. Завершение сделки ожидается в течение следующих трех-шести месяцев после получения необходимых одобрений и соблюдения прочих условий.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.