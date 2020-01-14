МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Холдинг Veon, владеющий российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), планирует доразместить еврооблигации выпуска с погашением в 2025 году на сумму до 300 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Как уточнил РИА Новости источник в банковских кругах, ориентир цены доразмещения составляет 102,5-103% от номинала.

Выпуск объемом 700 миллионов долларов компания разместила в октябре 2019 года с доходностью в размере 4% годовых.