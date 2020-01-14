Пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе соцсети
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Сбои начались около 16.40 мск. По данным Downdetector, 72% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, жалобы 23% связаны с доставкой сообщений.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других городов РФ.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200114/830791354.html