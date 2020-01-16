МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" обнаружила новую схему онлайн-мошенничества: пользователям, якобы пострадавшим от утечки данных, предлагают денежную компенсацию, но чтобы получить ее — нужно заплатить, говорится в сообщении компании.

"Злоумышленники обернули в свою пользу политику начисления штрафов для компаний, допустивших утечки данных. Они якобы обещают пострадавшим пользователям денежную компенсацию, но, чтобы получить её, необходимо купить временную социальную страховку. Этот вид скама (мошенничество, в рамках которого пользователям обещают денежное вознаграждение за выполнение каких-либо задач — ред.) эксплуатируется не только в России, но и в Алжире, Египте, ОАЭ и других странах", — уточняется в релизе.

Мошенники действуют от имени несуществующей организации — Фонда защиты персональных данных, якобы основанного Федеральной торговой комиссией США. Злоумышленники создали фейковый сайт, на котором разместили информацию о фонде, который выплачивает компенсации пользователям, пострадавшим от утечек данных. Причем получить эти выплаты могут граждане любой страны мира.

Как следует из сообщения, пользователю предлагается проверить, нет ли его личных данных в общем доступе: для этого нужно указать имя, фамилию, телефонный номер и свои страницы в социальных сетях, после чего ему сообщается, что его данные подверглись утечке.

Затем мошенники просят ввести номер социального страхования "но вне зависимости от того, вводит ли пользователь настоящий номер или сообщает об его отсутствии, сайт выдаёт уведомление об ошибке и предложение купить временный за 9 долларов США. Жертва перенаправляется в форму оплаты — русско — или англоязычную в зависимости от IP-адреса пользователя. Цена указывается соответственно либо в рублях, либо в долларах", — отмечается в релизе.

"Авторы этой схемы, скорее всего, говорят на русском языке, так как отдельные её составляющие очень похожи на те, что в последнее время используются в скаме в России и странах СНГ", — приводятся в сообщении слова старшего контент-аналитика "Лаборатории Касперского" Татьяны Сидориной. Специалисты компании советуют скептически относиться к подобным предложениям и всегда проверять, существует ли на самом деле организация, предлагающая выплаты.