МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" обнаружила новую схему онлайн-мошенничества: пользователям, якобы пострадавшим от утечки данных, предлагают денежную компенсацию, но чтобы получить ее — нужно заплатить, говорится в сообщении компании.

"Злоумышленники обернули в свою пользу политику начисления штрафов для компаний, допустивших утечки данных. Они якобы обещают пострадавшим пользователям денежную компенсацию, но, чтобы получить её, необходимо купить временную социальную страховку. Этот вид скама (мошенничество, в рамках которого пользователям обещают денежное вознаграждение за выполнение каких-либо задач — ред.) эксплуатируется не только в России, но и в Алжире, Египте, ОАЭ и других странах", — уточняется в релизе.

Мошенники действуют от имени несуществующей организации — Фонда защиты персональных данных, якобы основанного Федеральной торговой комиссией США. Злоумышленники создали фейковый сайт, на котором разместили информацию о фонде, который выплачивает компенсации пользователям, пострадавшим от утечек данных. Причем получить эти выплаты могут граждане любой страны мира.

Как следует из сообщения, пользователю предлагается проверить, нет ли его личных данных в общем доступе: для этого нужно указать имя, фамилию, телефонный номер и свои страницы в социальных сетях, после чего ему сообщается, что его данные подверглись утечке.

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Затем мошенники просят ввести номер социального страхования "но вне зависимости от того, вводит ли пользователь настоящий номер или сообщает об его отсутствии, сайт выдаёт уведомление об ошибке и предложение купить временный за 9 долларов США. Жертва перенаправляется в форму оплаты — русско — или англоязычную в зависимости от IP-адреса пользователя. Цена указывается соответственно либо в рублях, либо в долларах", — отмечается в релизе.

"Авторы этой схемы, скорее всего, говорят на русском языке, так как отдельные её составляющие очень похожи на те, что в последнее время используются в скаме в России и странах СНГ", — приводятся в сообщении слова старшего контент-аналитика "Лаборатории Касперского" Татьяны Сидориной. Специалисты компании советуют скептически относиться к подобным предложениям и всегда проверять, существует ли на самом деле организация, предлагающая выплаты.