МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Сервис "Яндекс.Деньги" подключился к Системе быстрых платежей, пользователи смогут как пополнять свои кошельки в сервисе, так и принимать на них переводы от других клиентов банков-участников системы, говорится в сообщении сервиса.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 30 участников. С помощью системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

"Яндекс.Деньги" подключились к Системе быстрых платежей… Теперь через СБП пользователи могут как пополнять свои кошельки в "Яндекс.Деньгах", так и принимать на них переводы от других людей, которые являются клиентами банков-участников системы. "Яндекс.Деньги" планируют расширить сотрудничество с СБП и в будущем добавить возможность платежей через нее от физических лиц юридическим", — говорится в сообщении.

Чтобы пополнить электронный кошелек через СБП пользователь должен выбрать в приложении своего банка перевод через систему. Далее он вводит свой мобильный номер, выбирает "Яндекс.Деньги", указывает сумму и подтверждает перевод. Для получения средств на кошелек от других людей достаточно дать им свой номер телефона.