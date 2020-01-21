МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. "Ростелеком" до конца января нарастит долю в ООО "ФРИИ Инвест" (инвестподразделение Фонда развития интернет-инициатив, ФРИИ) до 31,03% с 18,36%, суммарные инвестиции составят 2 миллиарда рублей, сообщил вице-президент "Ростелекома" по развитию бизнеса Александр Айвазов.

"Ростелеком" получит 31,01% "ФРИИ Инвест" за инвестиции в капитал компании в размере 2 миллиардов рублей. "Ростелеком" инвестирует через свои 100%-ные дочерние организации", — сказал Айвазов.

Как говорится сообщении компаний, первый этап инвестиций был завершен в начале 2020 года, когда "Ростелеком" получил 18,36% в капитале "ФРИИ Инвест". Второй этап стартовал 20 января и завершится до конца месяца. "В результате доля "Ростелекома" в капитале "ФРИИ Инвест" вырастет до 31,03%", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что инвестиции "Ростелекома" позволят существенно увеличить объем портфеля и профинансировать новые российские стартап-проекты.

По словам главы ФРИИ Кирилла Варламова, фонд проинвестирует до 2021 года за счет привлеченных от "Ростелекома" средств 50 стартапов, фокус фонда будет по-прежнему на цифровых технологиях.



