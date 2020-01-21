МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президиум Российской академии наук должен будет обратиться в правительство РФ с просьбой ускорить начало финансирования строительства в Новосибирске уникальной "меганаучной" установки, синхротрона четвертого поколения СКИФ, заявил президент РАН Александр Сергеев.

Выступая во вторник на президиуме Академии наук, директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павел Логачев напомнил, что проект СКИФ является флагманским проектом в рамках нацпроекта "Наука" и что "эта машина должна быть лучшей в мире по своим параметрам".

По словам Логачева, синхротрон СКИФ можно построить к планируемому сроку — концу 2023 года, но все упирается в начало финансирования проекта. "Точка невозврата находится в марте 2020 года, когда мы должны начать производство оборудования (для СКИФа)", — подчеркнул Логачев. Однако необходимые средства на реализацию проекта СКИФ Институтом ядерной физики до сих пор не получены, добавил директор.

"Нам нужно написать обращение президиума во власть", — сказал Сергеев. "Нужно понимать, что СКИФ — это флагманский проект национального проекта "Наука". Ситуация, действительно, очень тревожная, подобное промедление опасно тем, что проект может оказаться под угрозой срыва", — добавил глава РАН.

Правительство России ранее выделило из федерального бюджета 37,1 миллиарда рублей на ближайшие пять лет на строительство центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП СКИФ) в новосибирском Академгородке, документ в конце декабря 2019 года был опубликован на официальном портале правовой информации.

Синхротрон СКИФ относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения. Такие установки позволяют с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии, а также многих других. Реализация проекта СКИФ в Новосибирске ведется в соответствии с поручением президента РФ по итогам встречи с учеными СО РАН в феврале 2018 года и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0".

Центр коллективного пользования "СКИФ" будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на 31 декабря 2023 года.