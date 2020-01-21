МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране с 1 марта будет бесплатным, то есть операторы не будут взимать плату за трафик при переходе на эти сайты, сообщил журналистам пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков по итогам совещания и.о. главы министерства Константина Носкова с крупнейшими операторами связи.

"С 1 марта 2020 года доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране будет бесплатным. Такое решение принято во вторник на совещании, которое провел и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков с крупнейшими операторами связи", — сказал Новиков.

"Это первый шаг по реализации проекта "Доступный интернет", идею которого предложил президент РФ в послании Федеральному собранию", — добавил он.

Представитель Минкомсвязи пояснил, что если у пользователя тариф не безлимитный, то не будет тарифицироваться трафик при использовании этих сайтов. Кроме того, на эти сайты можно будет зайти даже при нулевом балансе.