21 янв — Dow Jones. В мире в течение нескольких лет шел процесс унификации технологий. Теперь ситуация кардинально изменилась, и мир возвращается в эпоху, напоминающую противостояние VHS и Betamax, только с куда более серьезными последствиями.

Представьте две страны с абсолютно разными комбинациями АО и ПО для интернета, электронных устройств, средств связи и даже социальных сетей и приложений для знакомств.

Именно в этом направлении сейчас двигаются США и Китай – в мир, где две глобальные державы владеют взаимно исключающими друг друга технологическими системами.

Клин, возникший между двумя странами, беспокоит самых известных в отрасли людей. Например, сооснователь Microsoft<MSFT> Corp. Билл Гейтс и сооснователь Alibaba Group Holding Ltd. Джек Ма считают его контрпродуктивным для обеих сторон. Хотя подписание в январе первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, возможно, и устранило общие краткосрочные экономические опасения, глубоко укоренившиеся в обеих странах подозрения указывают на то, что технологический разрыв в ближайшие 10 лет только увеличится.

Битва развернулась вокруг телекоммуникационного сектора: США пытаются по всему миру блокировать китайского гиганта Huawei Technologies Co. в связи с опасениями насчет возможного шпионажа и кибератак. Она уже переросла в более масштабный конфликт, который изменил практически каждую часть технологического сектора по обе стороны Тихого океана. Huawei ответила на попытки США тем, что принимает меры для полного разрыва своей цепочки поставок с США.

Китай торопится производить полупроводники и бытовую электронику без использования комплектующих из США после того, как Вашингтон ввел ограничения для американских бизнесов на поставки китайским партнерам. Что касается социальных сетей, то в ноябре администрация Трампа инициировала проверку базирующейся в Пекине ByteDance Inc., создателя популярного приложения для обмена видеороликами TikTok, из-за угроз национальной безопасности, связанных со сбором личных данных пользователей и предположительной цензурой контента, в котором критикуются власти Китая.

Американская сторона в этом конфликте руководствуется не только опасениями насчет шпионажа, кибербезопасности и шантажа, но также страхом, что США уступают Китаю в гонке за разработку и внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект.

История технологического раскола началась как минимум 10 лет назад: Китай дал один из первых выстрелов в этой битве, когда начал цензурировать результаты поиска на платформе Google. В 2010 году компания по сути ушла с китайского рынка. Так началась эпоха двух интернетов: китайского и других стран мира. Учитывая, что Google и Facebook<FB> запрещены в Китае, китайцы массово пользуются услугами местных гигантов, например поисковика Baidu Inc. и мессенджера, социальной сети и приложения платежей WeChat из группы Tencent Holdings Ltd.

Полномасштабное сражение началось вскоре после того, как президентом США в 2017 году стал Трамп. Противостояние фиксируется на двух направлениях – торговом и национальной безопасности. В части торговли президент Трамп ввел пошлины для Китая в связи с его якобы нечестными торговыми методами, например вынуждением американских компаний делиться с китайскими партнерами технологиями в обмен на доступ на местный рынок. Этот вопрос так и не был решен в рамках первой фазы торгового соглашения. Что касается национальной безопасности, администрация Трампа приняла меры для того, чтобы помешать Huawei и сдержать китайские прорывы в сфере технологий, особенно тех, которые могут найти военное применение.

(Продолжение)

Многие американские технологические компании, вовлеченные в мировую цепочку поставок, выступают против усилий по "разводу" США и Китая. В частности, производители полупроводников могут многое потерять в этом споре, потому что Китай является для них и производственным центром, и растущим рынком для компьютеров, смартфонов и другой электроники, в которой используются их чипы. В 2018 году США экспортировали в Китай чипы примерно на 7 млрд долларов — значительно больше, чем импортировали из Китая.

Закручивание гаек в торговле вынуждает Китай развивать свою собственную отрасль и искать новых неамериканских поставщиков. Китай уже приступил к реализации этих мер, что негативно отражается на выручке американских производителей чипов. Huawei недавно смогла создать смартфон без американских комплектующих, что еще пару лет назад казалось немыслимым.

Тем временем администрация Трампа по большей части игнорирует отраслевые опасения. После введения в прошлом году запрета на торговлю с Huawei она разрешила компаниям подавать заявки на лицензии, чтобы они могли продолжить поставлять свою продукцию этому телекоммуникационному гиганту. Но, как утверждают осведомленные источники, многие заявки не были одобрены и решения принимаются медленно.

Даже если США и Китай преодолеют разногласия и подведут черту под длительным торговым спором, аналитики считают, что взаимные подозрения практически гарантируют, что движение в сторону двухсистемного технологического мира продолжится. Китай сейчас развивает свою собственную отрасль полупроводников и сможет конкурировать с США в Европе и на других рынках. США могут отказаться от китайского аппаратного обеспечения и приложений для смартфонов и попытаться убедить союзников сделать то же самое.

Кто выиграет в этой технологической гонке — в любом случае остается открытом вопросом. Возможно, на сегодняшний день Китай и отстает, но некоторые эксперты говорят, что он быстро нагонит в направлении, которое может стать следующим в этой гонке. Страна вкладывает десятки миллиардов долларов в изучение искусственного интеллекта (ИИ), который может стать ключевым фактором для следующей технологической революции.

Гендиректор International Business Strategies Хендел Джонс отметил важность ИИ для обеих стран. "ИИ высоко стоит в списке приоритетов, и мы считаем, что эта технология является ключевым отличительным фактором в таких областях, как автономное вождение, виртуальная реальность, дополненная реальность и даже медицина, – говорит он. – На наш взгляд, ИИ станет основным фактором, определяющим, кто победит, а кто проиграет в следующие 5-10 лет".

— Авторы Stu Woo, stu.woo@wsj.com, Asa Fitch, asa.fitch @wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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