МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ обсуждает механизм бесплатного интернет-доступа к поисковикам, соцсетям и мессенджерам, сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию на минувшей неделе предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" — по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов. По словам президента, высокая доступность интернета станет конкурентным преимуществом страны и создаст широкое пространство для образования и творчества, общения, реализации социальных и культурных проектов.

Первым шагом в реализации проекта станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране — операторы связи с 1 марта 2020 года отменят плату за трафик при переходе на эти сайты. Такое решение было принято ранее во вторник на совещании, которое провел и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков с крупнейшими операторами связи.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность бесплатного доступа в РФ к поисковикам, соцсетям и мессенджерам в рамках проекта "Доступный интернет", Новиков сказал: "Обсуждается. Нужно выработать механизм компенсаций".