МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Операторы связи готовы обеспечить с 1 марта 2020 года бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти, рассказали РИА Новости в компаниях.

Решение о том, что операторы не должны взимать плату за трафик при переходе на эти сайты, было принято во вторник на совещании, которое провел и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков с крупнейшими операторами связи. Это первый шаг в реализации проекта "Доступный интернет", который предложил подготовить и реализовать президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Вымпелком" готов подключиться к работе по выработке критериев и механизмов реализации обеспечения доступа к данным ресурсам. У компании уже есть богатый опыт в этой теме при запуске тарифа "Социальный", где уже был предусмотрен нетарифицируемый доступ к ряду социально значимых ресурсов", — прокомментировали в компании. Готовность обеспечивать бесплатный доступ подтвердили и в "Мегафоне".

В компании Yota сообщили, что технически готовы к реализации бесплатного доступа к этим сайтам. "Срок бесплатного доступа будет зависеть от требований проекта "Доступный интернет", — пояснили в пресс-службе. В свою очередь в Tele2 сообщили, что схема взаимодействия с регулятором по этому вопросу обсуждается. В компании считают, что доступ к социально значимым услугам уже включен в тарифы оператора. В МТС воздержались от комментариев на данную тему.

"Ростелеком" поддерживает проект "Доступный интернет". "Будет реализована техническая возможность доступа к социально значимым сайтам даже при нулевом и отрицательном балансе лицевого счета. Сайты первого этапа, которые обсуждались, не генерируют большие объемы трафика в оптических сетях передачи данных, поскольку объем видеоконтента на них относительно небольшой", — пояснили в пресс-службе.

В "ЭР-Телеком Холдинге" при этом считают, что, как в своё время был обеспечен бесплатный телефонный доступ граждан к номерам скорой помощи, полиции и МЧС, так и сегодня социально значимые интернет-сервисы могут не тарифицироваться.

Как сообщил источник на рынке, технически возможно обнулить тарификацию для абонентов по списку IP-адресов сайтов, которые будут отнесены к социально значимым ресурсам. Этот список должен обновляться Роскомнадзором по аналогии с черным списком сайтов, доступ к которым ограничен законодательством, полагает собеседник агентства.