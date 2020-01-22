МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple может представить новую модель iPhone, которая будет отличаться более низкой ценой, уже в марте текущего года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, сборка нового iPhone начнется в феврале, чтобы расширить свое присутствие на мировом рынке смартфонов с технологией 5G. "Ожидается, что Купертино (где располагается штаб-квартира Apple — ред.)… представит новый телефон уже в марте", — сказал агентству источник.

Эта модель станет первой бюджетной после выхода в 2016 году iPhone SE с начальной ценой 399 долларов, отмечает агентство, которое также сообщало, что новая модель iPhone будет оснащена экраном в 4,7 дюйма.

Агентство сообщает, что технология скана отпечатка пальца с дисплея не будет использоваться в бюджетной версии iPhone. Вместо этого, компания вернет кнопку "Домой", куда и будет встроена функция TouchID.

Функция FaceID также не будет доступна на новом iPhone. При этом бюджетная модель смартфона будет оснащена тем же процессором, что и iPhone 11.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных часов" и программного обеспечения.