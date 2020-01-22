МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС объявил об инвестициях в компанию Swipglobal Ltd (Кипр, владеет 100% ООО "Умный кошелек", торговая марка SWiP), доля МТС составит 15%, говорится в сообщении оператора.

"Сделка нацелена на дальнейшее развитие бизнеса SWiP в России. Доля МТС в капитале Swipglobal Ltd составит 15%", — сообщается в релизе. Сумма сделки не разглашается. В пресс-службе МТС уточнили, что компания готова к увеличению доли при достижении Swipglobal заявленных результатов.

SWiP — разработчик платформы сервисов для бесконтактных платежей по биометрии лица и QR-коду в программах лояльности и одновременным учетом скидок, бонусов и баллов в момент оплаты. В связке с POS-системой и CRM ритейлера сервис исключает наличие у клиента банковской карты и карт лояльности, ускоряя обслуживание покупателя на кассе, отмечается в релизе.

"Сделка поможет усилить экспертизу МТС в биометрии и создать новые решения для партнеров экосистемы МТС, обогащенные big data. Мы окажем компании SWiP поддержку в продвижении биометрической платформы на рынок и запуске новых уникальных продуктов для бизнеса", — прокомментировал вице-президент МТС по стратегии и развитию Александр Горбунов.

"Для SWiP партнёрство с МТС — это возможность расширить возможности платформы и предложить рынку самые передовые продукты, обогащенные знаниями МТС о своих клиентах", — отметил гендиректор SWiP Анатолий Райхерт.