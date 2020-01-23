МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС объявил о покупке 7,5% акций компании Just AI (Just AI Limited), которая занимается исследованиями и разработкой технологий разговорного искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении оператора.

"В рамках сделки МТС получит место наблюдателя в совете директоров компании", — уточняется в релизе. Сумма сделки 187,7 миллиона рублей.

ИТ-компания Just AI основана в 2011 году, специализируется на технологиях ИИ, машинного обучения и понимания естественного языка. Основная сфера деятельности – разработка платформы семантического анализа естественной речи с использованием ИИ, создание сервисов омниканального взаимодействия с пользователями на базе conversational AI, автоматизация процессов контакт-центров и служб клиентской поддержки.

Директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер считает, что рынок разговорного ИИ является одной из наиболее быстро растущих областей инновационных технологий, а виртуальные помощники — самые используемые сервисы с искусственным интеллектом. "В рамках сотрудничества с Just AI мы планируем проводить совместные исследования в области разговорных интерфейсов, а также рассмотрим возможность интеграции наработок Just AI в сервисы МТС", – приводятся в сообщении его слова.

МТС в 2017 году создал центр ИИ, который занимается созданием инновационных продуктов и дополнением существующих услуг компании новыми функциями, основанными на технологиях обработки естественного языка, компьютерного зрения и распознавания речи. Ключевым направлением является развитие виртуальных ассистентов. Также МТС открыл в Сколково научно-исследовательский центр, эксперты которого создают базу голосовых данных на русском языке.

В ноябре 2019 года МТС вместе со Сбербанком, "Яндексом", Mail.ru Group, "Газпром нефтью" и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) создал альянс по искусственному интеллекту, который займется развитием ИИ-технологий в России.