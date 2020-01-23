МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Каждый восьмой пользователь операционной системы macOS в России в 2019 году чуть не установил троянец под видом популярного программного обеспечения (ПО), говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

Исследование основано на данных анонимизированной статистики срабатывания решения "Лаборатории Касперского" для macOS за период я с января по декабрь 2019 года.

"В 2019 году самой распространённой угрозой для пользователей macOS как в мире, так и в России стал троянец Shlayer, специализирующийся на установке рекламного ПО. Решения "Лаборатории Касперского" для macOS заблокировали этот зловред у 12% пользователей в России и у 10% — в мире. Почти треть (29%) всех атак на владельцев macOS с января по ноябрь 2019 года происходили с использованием именно этого зловреда", — говорится в сообщении.

Shlayer распространяется под видом обновлений для Adobe Flash Player. Чаще всего он пытался проникнуть на устройства при загрузке с сайтов нужных пользователю файлов. Троянец также встречается на порталах для просмотра и скачивания развлекательного контента. На страницы, где он содержится, пользователи могут попасть в том числе и из крупных сервисов. Так, в YouTube ссылки на зловред прячутся в описаниях к видеороликам, а в Википедии – в тексте статей.

Чаще всего троянцы семейства Shlayer загружают и устанавливают на устройство пользователя различные рекламные приложения. Их функционал теоретически позволяет скачивать, программы, которые не просто заваливают пользователей рекламой, но и самопроизвольно открывают рекламные страницы в браузерах и подменяют результаты поиска. Эксперты рекомендуют пользователям скачивать программы и обновления только из надёжных источников, внимательно читать отзывы о сайтах с развлекательным контентом, прежде чем пользоваться ими, а также использовать надёжное защитное решение для Mac-устройств.

"Вопреки распространенному заблуждению об абсолютной защищённости платформы macOS, злоумышленники активно атакуют ее пользователей, используя для распространения вредоносного ПО техники социальной инженерии. Угрозы таятся в том числе на крупных сайтах, внушающих доверие. На данный момент конечной целью атак троянца Shlayer на владельцев Mac в основном является агрессивный показ рекламы, но это не значит, что злоумышленники на этом и остановятся", — отметил антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Антон Иванов.