МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Граждане России Игорь и Денис Грушко в США приговорены к 12 годам лишения свободы каждый за киберпреступления. Об этом говорится в документах суда.

33-летрий Игорь Грушко и его 29-летний брат Денис проживали в Форт-Лодердейл (штат Флорида).

Они были обвинены в краже личных данных с отягчающими обстоятельствами, а также в сговоре с целью использования украденных кредитных карт. Еще одно обвинение: производство фальшивых кредиток и фальшивых документов, удостоверяющих личность.

Как заявлял офис федерального прокурора, у братьев в квартире при обыске нашли десятки считывающих устройств для установки в банкоматах, а также скрытых камер и некоторые другие приспособления, использующиеся с целью хищения номеров кредитных карт и производства фальшивых карт-дубликатов.

Помимо этого у них обнаружили целые листы голограмм для изготовления поддельных удостоверений личности, а также сотни фальшивых кредиток и тысячи номеров кредитных карт.

В ходе процесса суд посчитал доказанным сговор братьев Грушко со своим знакомым — гражданин Украины Вадим Вознюк с преступными целями. Суд счел доказанным, что братья Грушко и Вознюк украли частную информацию сотен жителей штата Флорида. Отмечается, что на полученные преступным путем доходы они покупали электронику в местных магазинах.

24-летний Вознюк получил 1 год и 3 месяца тюрьмы по обвинению в сговоре с целью использования похищенных кредиток.