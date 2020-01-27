МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Сотовый оператор "Билайн" (компания "Вымпелком") первым в России стал продавать SIM-карты на интернет-площадке AliExpress, говорится в сообщении компании.

"Билайн" зарегистрировался на платформе "AliExpress Россия". Теперь посетители платформы могут подключиться ко всем актуальным тарифным планам оператора", — говорится в релизе.

"Сделанную покупку курьер "Билайн" бесплатно доставит по указанному адресу. Срок доставки зависит от местонахождения покупателя и определяется во время покупки", — также уточняется в сообщении. Сейчас эта услуга доступна в Москве, но в течение текущего квартала география сервиса будет распространена на другие регионы, обещает компания.

В сообщении также уточняется, что пользователи смогут зарегистрировать приобретённую SIM-карту дистанционным способом с помощью интерфейса для самостоятельной регистрации. Для активации нужно вставить карту в смартфон. Клиенту автоматически поступит ссылка на вэб-интерфейс, с помощью которого можно пройти процедуру регистрации: сфотографировать паспорт, сделать сэлфи и расписаться на экране смартфона. После прохождения регистрации SIM-карта будет активирована.

"Продажи SIM-карт на сайте "Билайн" в 2019 году выросли в 2,2 раза по сравнению с 2018 годом. Онлайн становится одним из самых перспективных каналов продаж, особенно с развитием дистанционных инструментов для регистрации SIM-карт. Онлайн-магазины AliExpress очень популярны, и сотрудничество с ними стало еще одним способом предложить наши сервисы новым клиентам", — приводятся в релизе слова исполнительного вице-президента по продажам и клиентскому сервису "Вымпелкома" Юрия Смагаринского.