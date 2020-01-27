МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе "Камаз" в Набережных Челнах, говорится в сообщении МТС. Власти Китая планируют к концу 2020 г покрыть сетью 5G все города окружного значения

"Частная (private) беспроводная сеть, предназначенная для решения технологических задач, объединяет различные элементы производственной экосистемы предприятия в закрытый контур, что обеспечивает повышенную безопасность и надежность. Частная сеть "Камаза" одновременно поддерживает технологии 5G и LTE. На первом этапе на сети развернуты системы видеонаблюдения и групповой связи, защищенный доступ к локальным информационным ресурсам и VR/AR-решение для удаленного обучения персонала", — уточняется в релизе.

Отмечается, что во время тестирования максимальная скорость передачи данных в стандарте LTE достигла 46 Мбит/сек, в стандарте 5G – 870 Мбит/сек. Использование диапазона LTE 2100 МГц для передачи сигнальной информации сети 5G позволило увеличить покрытие базовой станции 5G в диапазоне 28 ГГц.

"Группа компаний МТС уже имеет опыт создания сетей Private LTE на российских предприятиях. Запуск первой в России частной сети 5G на "Камазе", демонстрирующий инновационное лидерство участников этого проекта – первый значимый этап в нашем сотрудничестве с "Камазом", начало которому было положено в 2018 году. На базе частной сети 5G и LTE мы готовы внедрять различные решения в сфере промышленного интернета вещей и автоматизации производственных процессов на "Камазе", которые усилят рыночные позиции российского автопрома", — приводятся в сообщении слова вице-президента МТС по облачным и цифровым решениям Дмитрия Халина.

В апреле 2018 года МТС, "Камаз" и Ericsson подписали соглашение о сотрудничестве в области создания сетей связи для беспилотного автотранспорта, разработки и внедрения промышленного интернета вещей, а также автоматизации производства на "Камазе". В феврале 2019 года на Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2019) в Барселоне Ericsson и МТС подписали соглашение о запуске в России первых фрагментов 5G-сетей с 2019 года и дальнейшем развитии 5G-решений на действующей инфраструктуре МТС.