МОСКВА, 27 янв — Dow Jones. Руководители крупных технологических компаний обратились к законодательным органам разных стран с просьбой, нетипичной для отрасли, которая раньше выступала против государственного вмешательства. Компании хотят нормативного контроля.

Технологические гиганты, в том числе Alphabet Inc., Microsoft<MSFT> Corp., Facebook<FB> Inc. и Apple<AAPL> Inc., столкнулись с расследованиями по поводу нарушения антимонопольных законодательств и с критикой, связанной с защитой личной информации, шифрованием, искусственным интеллектом и отслеживанием контента. Теперь главы этих фирм призывают ввести новые законы, которые бы регламентировали ряд вопросов, хотя при этом некоторые из этих фирм принимают меры, чтобы не допустить введения некоторых норм, способных ограничить их деятельность.

Желание компаний присоединиться к политическим дебатам можно было наблюдать на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Отчасти такое желание продиктовано ощущением неизбежности новых законов. Руководство компаний стремится направить регуляторов в нужное этим компаниям русло, насколько это, конечно, возможно. Многие руководители также опасаются влияния, которое может оказать отсутствие единства в законах, действующих в разных частях мира.

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла в этом месяце сказал, что влияние гендиректоров технологических компаний на важные вопросы национальной политики, например на подход к шифрованию, – не идеальный вариант для демократического государства.

"Такого рода вещи надо решать на законодательном уровне, а не на уровне гендиректоров отдельных компаний, которым сейчас приходится находить решения для масштабных общественных задач", – заметил Наделла.

Гендиректор Apple Тим Кук призвал принять федеральный закон, который бы расширил права потребителей в отношении их данных. Гендиректор Facebook Марк Цукерберг отметил, что регуляторам по всему миру стоит установить более четкие правила, касающиеся онлайн-контента, соблюдения принципа честности выборов, защиты личной информации и переносимости данных. Он также поддержал идею федерального законодательства по личным данным.

Руководители технологических компаний, помня о спорах регуляторов в США, Европе и других регионах, на прошлой неделе на выступлениях в Давосе и по всей Европе подчеркивали необходимость сотрудничества в области регулирования.

"На мой взгляд, вопрос о необходимости регулирования сферы искусственного интеллекта даже не стоит, – заявил глава Alphabet Сундар Пичай. – Вопрос состоит в том, как подойти к этому регулированию".

Растущее влияние крупных технологических компаний привлекло внимание властей и спровоцировало принятие мер в ряде американских штатов, в странах Европы и в Индии. Президент США Дональд Трамп и некоторые кандидаты в президенты от Демократической партии критикуют подход компаний.

В этом году риски и то, что стоит на карте, оказались под особо пристальным влиянием в свете введения новых ключевых законов в Калифорнии. В последние два года Facebook, Google, Microsoft и Amazon.com Inc. потратили много средств на лоббирование, чтобы изменить один из законов, в рамках которого потребители должны получить больше контроля над своими данными, собираемыми компаниями.

Компаниям удалось добиться отказа от наиболее амбициозных планов активистов, например по предоставлению потребителям более обширных прав по подаче исков к компаниям насчет подходов к работе с данными.

Как показывают действия этих компаний в Калифорнии, их действия по поводу отдельных инициатив – ярое противостояние им или же попытка ограничить их – могут не совпадать с их публичными призывами к усилению государственного надзора.

Подобная ситуация уже не раз возникала во многих отраслях, в том числе нефтяной и страховой. Компании из этих сфер нередко призывают к регулированию, но их слова расходятся с попытками повлиять на политику. Технологические компании, возможно, заинтересованы в поддержке регулирования в таких областях, как личные данные и искусственный интеллект, чтобы препятствовать антимонопольным программам, которые могут иметь весьма широкий охват. Согласно аналитикам и бывшим руководителям, главной проверкой для корпораций будет то, как они отреагируют на конкретные политические планы и поддержат ли фактические законы.

Ник Клегг, вице-президент Facebook по международным делам и связям, в прошлый вторник заявил на выступлении в Риме, что отрасли нужны нормы для защиты людей в интернете. По его словам, технологические компании хотели бы сотрудничать с ЕС и властями других стран по вопросам защиты личных данных и политической коммуникации.

Гендиректор International Business Machines Corp. Джинни Рометти в прошлую среду в Давосе представила площадку IBM Policy Lab, на которой будут обсуждаться и рекомендоваться новые правила для регулирования самых острых вопросов в технологической отрасли.

"Правительство при всем желании просто не сможет сделать это в одиночку, – считает Рометти. – Первое правило будет звучать следующим образом: регламентироваться должно использование технологии, а не сама технология".

— Автор Sebastian Herrera, Sebastian.Herrera@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ