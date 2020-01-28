МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple просит поставщиков увеличить производство смартфонов iPhone в первом полугодии примерно на 10% — до 80 миллионов штук, при этом поставщики опасаются возможного влияния нового коронавируса из Китая на планы по производству, сообщила газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

"Apple попросила своих поставщиков изготовить до 80 миллионов смартфонов iPhone за первое полугодие текущего года… Apple… заказала в пределах 65 миллионов более старых моделей iPhone, в основном серии iPhone 11, и до 15 миллионов штук новой бюджетной модели, выход которой планируется в марте", — пишет издание. За тот же период в 2019 году компания заказала около 73 миллионов iPhone, пишет газета со ссылкой на данные GF Securities. Компания также намерена увеличить производство беспроводных наушников линейки AirPods, сообщили источники газеты.

При этом поставщики предупреждают, что вспышка коронавируса, которая началась в китайской провинции Хубэй, может усложнить планы по увеличению производства. Основные центры производства находятся в близлежащих к Хубэю соседней провинции Хэнань и приморской Гуандун, где по состоянию на середину дня понедельника уже зафиксировано более 100 случаев заражения, пишет газета.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 4515, 106 из них скончались.

Рынки ожидают выхода отчетности Apple за первый квартал 2019-2020 финансового года в ночь на среду. По прогнозу аналитиков, за три отчетных месяца продажи корпорации выросли до 88,38 миллиарда долларов с 64,04 миллиарда долларов в четвертом квартале.

В октябре прошлого года источники издания сообщали о планах Apple увеличить производство iPhone 11 на 10%, или на 8 миллионов штук, на фоне высокого спроса. В ноябре издание писало о намерении компании вдвое увеличить производство беспроводных наушников последней модели AirPods Pro в Китае, а также нарастить выпуск более дешевых AirPods на заводах во Вьетнаме.