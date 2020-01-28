ЛОНДОН, 28 янв — ПРАЙМ. Правительство Великобритании приняло решение о допуске китайской компании Huawei к развитию сети 5G в стране в ограниченном режиме, передают британские СМИ.

Ожидается, что технологии китайской компании не будут допущены к "чувствительным" частям сети, связанным с национальной безопасностью.

"Huawei будет исключён из всех связанных с безопасностью и критически важных сетей", — сообщает телеканал Sky News со ссылкой на соответствующий документ правительства.

Устройства китайской компании не будут использоваться на ядерных объектах и военных базах Великобритании.

Как ранее заявлял премьер-министр Борис Джонсон, правительство при решении о допуске Huawei к 5G руководствуется интересами пользователей, которые должны получить доступ к современным высокотехнологичным услугам, так и вопросами национальной безопасности.

Ранее США заявляли, что в случае допуска Британией технологий Huawei к сетям 5G, им придется пересмотреть отношения с Великобританией в области разведки. Госсекретарь США Майк Помпео также отмечал, что, допуская Huawei к 5G, Лондон ставит под угрозу суверенитет Великобритании.

Британские СМИ в конце прошлого года сообщали, что Лондон согласится допустить оборудование Huawei к "некритическим" частям 5G сети.

Министерство торговли США в середине мая прошлого года внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в перечне компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.