МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до 31 января ожидает от сотовых операторов объяснений после повышения тарифов мобильной связи, ведомство уже получило жалобы по этому поводу, сообщил РИА Новости заместитель главы регулятора Анатолий Голомолзин.

"Жалобы на повышение тарифов сотовыми операторами начали поступать в ФАС. Ещё до их поступления, как только появилась первая информация, мы направили запросы операторам связи России. Срок предоставления операторами информации — до 31 января", — сказал он.

Ранее стало известно, что ряд сотовых операторов повысил стоимость некоторых архивных тарифов. В середине января Голомолзин сообщал агентству, что ФАС внимательно изучит обоснованность этого, однако на тот момент жалоб на рост тарифов еще не было.