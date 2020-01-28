МОСКВА, 28 янв — Dow Jones. Apple Inc. должна опубликовать результаты за 1-й финансовый квартал во вторник после окончания основной сессии. Необходимо обратить внимание на следующее.

ПРИБЫЛЬ. Аналитики, опрошенные FactSet, полагают, что прибыль Apple в 1-м финквартале составила в среднем 4,54 доллара на акцию. Хотя Apple не публиковала прогноз по прибыли на этот квартал, в октябре она рассчитывала, что маржа валовой прибыли составит приблизительно 37,5%-38,5%.

ВЫРУЧКА. Согласно FactSet, аналитики считают, что выручка Apple увеличилась до 88,41 млрд долларов с 84,31 млрд долларов годом ранее. В июне компания говорила, что, по ее оценкам, выручка в 1-м финквартале составит от 85,5 млрд до 89,5 млрд долларов.

БИЗНЕС УСЛУГ. Apple покорила Уолл-стрит 17%-ным ростом выручки в своем бизнесе услуг, достигнутым за финансовый год, завершившийся в сентябре. Ее успехи в плане наращивания продаж приложений, подписок на сервисы потоковой музыки и мобильных платежей вселили уверенность во многих инвесторов насчет того, что компания сумела найти источники выручки за пределами бизнеса iPhone.

Теперь инвесторы рассчитывают на новые достижения. В ноябре компания представила подписной ТВ-сервис, стоимость которого составляет 4,99 доллара в месяц. По оценкам аналитиков, подписки на этот сервис способствовали росту продаж Apple за декабрьский квартал до 20% с 19% годом ранее. Инвесторам интересно будет узнать число привлеченных Apple подписчиков в этом бизнесе, а также в бизнесах видеоигр и кредитных карт.

AIRPODS. AirPods стали небольшим двигателем для бизнеса носимой электроники, в который также входят iPod и умные часы. Apple не публикует показатели продаж AirPods, но, согласно Bernstein Research, на долю беспроводных наушников в прошлом фингоду пришлось примерно четверть выручки бизнеса носимых устройств, выросшей почти в два раза до 6 млрд долларов.

Учитывая, что в октябре Apple выпустила более дорогую модель (250 долларов), аналитики предполагают, что бизнес AirPods стал основным драйвером — по мнению некоторых — рекордных показателей Apple за декабрьский квартал. Например, Тони Сакконаги из Bernstein считает, что продажи AirPods в отчетном периоде составили от 3,5 млрд до 4 млрд долларов. Он назвал это устройство, которое дебютировало в 2016 году, "самым недооцененным сегментом бизнеса Apple на сегодняшний день".

АКЦИИ. Резкий рост акций Apple заставил некоторых инвесторов сосредоточиться как на выручке, которую компания рассчитывает получить в текущем квартале, так и на прибыли, которую она заработала за декабрьский квартал. По данным FactSet, в последнее время исторический коэффициент цена/прибыль Apple подскочил примерно до 27х. Это ощутимый подъем по сравнению со средним его значением за последние пять лет, равным 16х.

Резкое изменение мультипликатора привело к тому, что инвесторы задумались, а смогут ли акции компании продолжить свой рост. В текущем квартале аналитики предрекают Apple рекордную для этого периода выручку в размере 62 млрд долларов. А если она окажется еще выше, это заставит инвесторов поверить, что акции компании смогут продолжить подъем.

IPHONE. Apple несколько лет повышала цены на iPhone, но в прошлом году понизила цену на новую стартовую модель на 50 долларов. Это был заранее просчитанный ход: компания может пожертвовать частью средств, получаемых с продажи каждого iPhone 11, но при этом увеличить объем поставляемых устройств. О результатах этой стратегии можно будет судить по показателям iPhone.

Согласно опросу покупателей iPhone, проведенному Consumer Intelligence Research Partners, в США на долю менее дорогих iPhone 11 в продажах устройств Apple пришлось около 40%. По расчетам Bernstein Research, Apple необходимо увеличить физические продажи смартфонов как минимум на 10%, чтобы компенсировать 8%-ное снижение средней цены их реализации.

Кроме того, инвесторы следят за новостями о возможном запуске в марте бюджетной версии iPhone. В последнее время компания работала над обновлением iPhone SE, представленного в 2016 году по цене 399 долларов. Ее прогноз по выручке на текущий квартал, возможно, прояснит, собирается ли она представить эту модель в марте, говорят аналитики.

КИТАЙ. Китай более года оказывал давление на результаты Apple, а распространение коронавируса стало новым вызовом для ее бизнеса. Власти Китая заявили, что сотрудники в Шанхае и производственном центре Сучжоу смогут вернуться на работу не ранее 9 февраля, через неделю после завершения празднования китайского Нового года. Это нанесет удар по экономической активности. Как минимум два поставщика Apple базируются в Ухане, эпицентре вируса, и еще более чем 60 поставщиков находятся в Сучжоу.

Распространение коронавируса за пределы Китая в понедельник спровоцировало масштабную распродажу на рынке, и Apple оказалась в числе иностранных фирм, которые ощутили на себе ее влияние. Инвесторы ждут подробностей о том, как предпринимаемые Китаем усилия по сдерживанию заболевания могут повлиять на операции Apple.

Слабая экономика Китая являлась тормозом для Apple большую часть прошлого года, подрывая продажи смартфонов. Продажи приложений, умных часов и других продуктов во 2-м полугодии фингода, завершившегося в сентябре, помогли улучшить ее показатели в Китае, но теперь этот рост грозит подорвать коронавирус.

— Автор Tripp Mickle, Tripp.Mickle@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ